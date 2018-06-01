BOSNA HERSEK, VİSCA'NIN 3 GOL ATTIĞI MAÇTA GÜNEY KORE'Yİ DEVİRDİ
Bosna Hersek, özel maçta Güney Kore'yi Başakşehirli Visca'nın golleriyle 3-1 yendi.
Bosna Hersek, özel maçta deplasmanda karşılaştığı Güney Kore'yi Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.
İLK YARIDA 3 GOL
Bosna Hersek, Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 30. dakikada Lee Jae-sung'un golüyle maçta yeniden eşitliği sağladı.
Edin Visca, ilk yarının uzatma dakikalarında takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı Bosna Hersek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
BAJIC ORTAYI YAPTI, VISCA SKORU BELİRLEDİ
79. dakikada, Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic'in sol kanattan yaptığı ortada topa gelişine vuran Visca, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.
Visca, milli forma ile ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.
Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Bosna Hersek sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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