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Bosna Hersek, Visca'nın 3 Gol Attığı Maçta Güney Kore'yi Devirdi
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Bosna Hersek, Visca'nın 3 Gol Attığı Maçta Güney Kore'yi Devirdi

BOSNA HERSEK, VİSCA'NIN 3 GOL ATTIĞI MAÇTA GÜNEY KORE'Yİ DEVİRDİ

Bosna Hersek, özel maçta Güney Kore'yi Başakşehirli Visca'nın golleriyle 3-1 yendi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Bosna Hersek, Visca'nın 3 Gol Attığı Maçta Güney Kore'yi Devirdi(10/10)6

Bosna Hersek, özel maçta deplasmanda karşılaştığı Güney Kore'yi Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

İLK YARIDA 3 GOL

Bosna Hersek, Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 30. dakikada Lee Jae-sung'un golüyle maçta yeniden eşitliği sağladı.

Edin Visca, ilk yarının uzatma dakikalarında takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı Bosna Hersek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

BAJIC ORTAYI YAPTI, VISCA SKORU BELİRLEDİ

79. dakikada, Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic'in sol kanattan yaptığı ortada topa gelişine vuran Visca, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

Visca, milli forma ile ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Bosna Hersek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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