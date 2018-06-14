Galatasaray'da İlk Ayrılık! 2 Yıllık İmzayı Attı
Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Başkan Cengiz: Doğru Bildiğimiz Yolda İlerleyerek Yine Kazanacağız
Tofaş'ı Rahat Geçen Fenerbahçe, Şampiyonluk Unvanını Korudu
Fenerbahçeli Dirar, Hocası Şans Verirse Dünya Kupasında Oynayacak
Seçime 10 Gün Kala Son Anket Paylaşıldı! Erdoğan'a Kötü Haber
20. Kattan Düşüp Ölen Şule'nin Arkadaşı Konuştu, Mahkeme Harekete Geçti
Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak
Bakan'dan Belediye Başkanlarına: Bazıları Var Ki Tam Dayaklık!
Benfica, Beşiktaş'a Unutulmayacak Kazığı Attı
Son Dakika! Adil Öksüz'ün Eşi Abd'de Görüntülendi
Erdoğan'nın 'adaylığı Yanlış' Dediği Demirtaş, Twitter'dan Cevap Verdi
Ekonominin Patronundan Ohal Yorumu: Yatırımları Olumsuz Etkiledi
Şafak Baskınında Lüks Villadan Çıkanlar Polisi Şoke Etti!
Terim'in Çok İstediği Futbolcu, Küme Düşmemeye Oynayan Takımı Seçti
Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı
Ece Erken Arkadaşının Eşarp Markası İçin Tesettürlü Pozlar Verdi
Şiddet Davasında Flaş Gelişme! Davayı Geri Çekti

Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

BOŞANMAK İSTEYEN KARISINI, BABASININ GÖZÜ ÖNÜNDE 5 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Adana'da kendisinden boşanmak isteyen karısını babasının gözü önünde önce motosikletten düşürdü ardından 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Tarih : 14 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü(10/10)6

Adana'da yaşanan olayda Suriyeli Orhan Dobram (25), boşanma aşamasındaki eşi Emine Selim'i (20) önce motosikletten attı sonra da babasının gözü önünde 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen Abu Oday (56) ve ailesi, kentte birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Oday, kızı Emine Selim'i, Orhan Dobram ile evlendirdi. Çiftin bu birliktelikten Elif (3) isimli bir kızları oldu.

MOTOSİKLETİN PEŞİNDEN KOŞUP BIÇAKLADI

Bir süre sonra Dobram, iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın, polis merkezine gidip, eşi hakkında şikayetçi olduktan sonra boşanma davası açtı ve babasının evine taşındı. Boşanmak istemeyen Orhan Dobram ise olay günü, kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı.

Babasıyla birlikte alışverişe gitmek için 3 tekerli elektrikli motosiklete binen eşi Emine Selim'i gören Dobram, motosikletin peşinden koştu. Motosikleti yakalayan Orhan Dobram, yanındaki bıçağı çekerek seyir halindeki araçtan eşini yere düşürdü, ardından vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Abu Oday, motosikleti durdurup inerek kanlar içindeki kızının yanına koştu. Baba kızının başında feryat ederken, çevredekiler 112 Acil'i aradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı kadın, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Orhan Dobram ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Bu sırada Abu Oday da torunu Elif ile birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Boşanmak  İsteyen  Karısını  Babasının  Gözü  Önünde  5  Yerinden  Bıçaklayarak  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER