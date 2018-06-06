BOKSÖR MAYWEATHER, YILLIK KAZANÇTA MESSİ VE RONALDO'YU SOLLADI
ABD'li eski boksör Mayweather, 285 milyon dolarlık gelirle bu yıl en fazla kazanan sporcu oldu. Lionel Messi 2., Cristiano Ronaldo 3. sırada yer aldı.
ABD'li eski boksör Floyd Mayweather, 285 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.
Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.
SON 7 YILDA 4. KEZ ZİRVEDE YER ALDI
Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Mayweather, en çok kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4. kez zirveye yerleşti.
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 111 milyon dolarlık geliriyle ikinci sırayı aldı.
RONALDO 3. BASAMAĞA GERİLEDİ
Geride kalan iki yıl listenin zirvesinde bulunan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 108 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sıraya geriledi.
Öte yandan 2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.
Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:SporcuBranşKazanç (dolar) 1Floyd MayweatherBoks285 milyon2Lionel MessiFutbol111 milyon3Cristiano RonaldoFutbol108 milyon4Conor McGregorBoks99 milyon5NeymarFutbol90 milyon6LeBron JamesBasketbol85,5 milyon7Roger FedererTenis77,2 milyon8Stephen CurryBasketbol76,9 milyon9Matt RyanAmerikan futbolu67,3 milyon10Matthew StaffordAmerikan futbolu59,5 milyon
Kaynak: haberinburada
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