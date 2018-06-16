BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN GENCİN, NEFES KESEN KURTARILMA ANI KAMERADA
Bayram tatilini fırsat bilen genç, serinlemek için girdiği barajda boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının yardımıyla kayalıklara çıkarılan genci itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Ömerli Barajı'nda girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren genç, arkadaşları tarafından çıkarıldığı sarp kayalıklarda itfaiye ekiplerinin nefes kesen çalışması ile kurtarıldı.
BARAJ SUYUNDA FAZLA AÇILINCA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Ömerli Barajı'nın Paşaköy kayalıklar mevkiinde arkadaşları ile serinlemek için baraj suyuna giren genç ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre; bayramın ilk günü havanın sıcaklığını fırsat bilen 25 yaşındaki Sezgin Yaş, girdiği baraj suyunda fazla açılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının yardımına gittiği Yaş, boğulmaktan kurtarılarak sarp ve dik kayalıklara çıkarıldı.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI
Kayalıklarda mahsur kalan gencin imdadına arkadaşlarının haber verdiği jandarma ve itfaiye ekipleri ulaştı. Olay yerine gelen ekipler uzun süren uğraşların sonucunda mahsur kalan gence halatlar yardımıyla ulaşabildi. Kendisine ulaştırılan halatı beline bağlayan genç, ekipler tarafından nefes kesen çalışma ile yukarı çekilerek kurtarıldı.
BİTKİN VE SU YUTMUŞ HALDE SEDYEYE ALINDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç daha sonra ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bitkin ve su yutmuş bir halde sedyeye alınan Sezgin Yaş yaşadığı olayı "Suda yüzüyordum. Suyun ortalarına gelirken yoruldum ve arkadaşım beni kurtararak kayalara çıkardı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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