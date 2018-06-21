Türkiye'den Abd'ye Misilleme: Ek Vergi Uygulaması Başladı
Almanlardan Dünya Kupası İçin Çılgın İcat!
Yakın Arkadaşının Bodrum'daki Barda Hayatını Kaybettiğini Öğrenen Nazlı Hamarat'ın Acı Günü
Bodrum'da Barda Çatışma Çıktı, Genç Ses Sanatçısı Hayatını Kaybetti
Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
Beşiktaşlı Pepe'ye Bir Darbe De Rakip Hocadan Geldi
Kandil'de Pkk'nın Üst Düzey Yöneticileri Öldürüldü
Beşiktaşlı Pepe, Hakemi Kandırmak İsterken Rezil Oldu
Sağlık Durumu Ağırlaşan Seda Sayan Ameliyat Oldu
Irak Anayasa Mahkemesi: Oylar Yeniden Elle Sayılsın
Cem Yılmaz'ın Araba Yorumu Takipçilerinin Diline Düştü
İki Kez Oy Kullanan Kadın İle İlgili Savcılık Kararını Verdi
Erdoğan Duyurmuştu! Gençlere Yaz Tatilinde Ödenecek Ücret Netleşti
Transfer Bombası Patladı, Bobo Süper Lige Döndü
İyi Parti'ye Son Dakika Gölü! 80 Genç İstifa Edip Ak Parti'ye Geçti
Acun Ilıcalı Açıkladı: Turabi, Diskalifiye Olacak Mı?
Erdoğan, Çay Davetini Geri Çevirmedi, Türkü Söyleyip Pinpon Oynadı
1 Milyon 486 Bin Oy, 5 Asma Kilitle Korunuyor
Galatasaraylı Gomis İçin Kritik Tarih 27 Haziran
Galatasaraylı Rodrigues, Fatih Terim'e Övgü Yağdırdı: Baba Gibi

Bodrum'da barda çatışma çıktı, genç ses sanatçısı hayatını kaybetti

BODRUM'DA BARDA ÇATIŞMA ÇIKTI, GENÇ SES SANATÇISI HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika! Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin ünlü şarkıcılarla çalışan vokal Hacer Tülü olduğu öğrenildi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Bodrum'da Barda Çatışma Çıktı, Genç Ses Sanatçısı Hayatını Kaybetti(7/10)3

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

2 ÖLÜ VE 4 YARALI VAR

Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüpheli Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında polis tarafından gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan diğer kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hacer Tülü.

ÜNLÜ SANATÇILARA VOKAL YAPIYORDU

Öte yandan hayatını kaybeden ses sanatçısı Hacer Tülü, bir çok ünlü ses sanatçısına vokal yapıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bodrum  Da  Barda  Çatışma  Çıktı  Genç  Ses  Sanatçısı  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER