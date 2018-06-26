Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Mesut Bakkal, Bobo ile anlaştıklarını söyledi.

"İNŞALLAH OLUR"

BeIn Sports Haber'e açıklamalarda bulunan Mesut Bakkal, "Bobo ile görüştük, kendisi ile anlaşma tamam, bizde oynamak istiyor. Alanya her futbolcunun oynamak istediği bir yer. Kendi kulübüne de söyledi, inşallah olur." şeklinde konuştu.

Avustralya Ligi ekiplerinden Sydney FC forması giyen 33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 34 maça çıkarken 29 gol kaydetmişti. Beşiktaş ve Kayserispor'un eski futbolcusu Bobo'nun Avustralya ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada