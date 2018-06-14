Hulusi Akar'dan Menbiç İçin Kritik Görüşme!
Anlaşma Yok! Sterling, City'ye Diş Gösterdi
Gaziosmanpaşa'da Alev Alev Yanan Halk Otobüsünden Çıkan Motosiklet, Ekipleri Şoke Etti!
Fenerbahçeli Obradovic'ten Şampiyonluk Sonrası Aziz Yıldırım'a Teşekkür
Bmgk'nın Filistin'i Kararına Türkiye'den İlk Tepkiler!
Çağlar Ertuğrul'dan Şaşırtan İtiraf: Kadın Olsaydım Lezbiyen Olurdum
Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı! Hz. Muhammed Konulu Karikatür Yarışması Düzenlenecek
Belediyeler Seçim Mesajları Olay Oldu! Neler Yazdılar Neler
Bm Genel Kurulu'ndan Filistin'i Sevindirecek Haber
Şehit Binbaşı'nın İntikamı Alındı!
Enerji Bakanı 3. Nükleer Santralin Nereye Yapılacağını Açıkladı
Muharrem İnce Ordu'da Horon Tepti
Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluğu Sonrası Ali Koç'u Kutladı
Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
Ünlü Oyuncu, Sevgilisini Darp Ettiği İçin Oynadığı Diziden Çıkarıldı
Anayasa Mahkemesi 'ramazan Davulu' İçin Kararını Verdi
Basketbolda Türkiye'nin En Büyüğü Fenerbahçe Doğuş Oldu
Galatasaray Fişeği Yaktı: Trezeguet'i İstiyoruz
Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Geleceği Hakkında Konuştu
Fed'in Faiz Kararı Belli Oldu! İşte Dolarda Son Durum

BMGK'NIN FİLİSTİN'İ KARARINA TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİLER!


BMGK'nın Filistin'i kararına Türkiye'den ilk tepkiler!
Tarih : 14 Haziran 2018, 08:40
Puan Ver : Bmgk'nın Filistin'i Kararına Türkiye'den İlk Tepkiler!(9/10)5

BM Genel Kurulu, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. Tasarının kabul edilmesi ile birlikte 60 gün içinde Filistin'deki sivillerin korunması için ilk adım atılacak. BMGK'nın kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalarda ortak vurgu ise ABD'nin yine hüsrana uğraması, adaletin yerini bulduğu ve Filistin'in yalnız kalmayacağı oldu

"AMERİKA YİNE HÜSRANA UĞRADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Amerika yine hüsrana uğradı." dedi.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistinli sivillerin korunmasına ilişkin tasarının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi hakkında sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Kalın, "Filistinli sivillerin korunmasına ilişkin ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği tasarı, BM Genel Kurulu'nda 120 evet oyuyla kabul edildi. Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır. Türkiye, haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

"YALNIZ BIRAKMAYACAĞIMIZI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK"

Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bu kararla yaşama hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik ağır ihlaller karşısında Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını, haksızlığa karşı sessiz kalınmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesi yer aldı.

Haklı ile haksızın kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı ve uluslararası toplumun vicdanını sızlatan böyle bir konuda bir kısım BM üyesinin kararı desteklemeyerek evrensel adaletin gereğini yerine getirmekten imtina etmesinin son derece düşündürücü olduğu vurgulanan açıklamada, "Barışçı protesto gösterisinde bulunan Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması ve ileride benzer olayların tekerrürünün önlenmesi amacıyla caydırıcılık tesis edilmesi için BM Genel Sekreteri'nin ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesini ve bu çerçevede uygulanabilir öneriler geliştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin bu konuda gelecek dönemde de atılacak adımların takipçisi olmaya, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bmgk  Nın  Filistin  İ  Kararına  Türkiye  Den  İlk  Tepkiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER