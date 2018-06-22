Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz" dedi.

"TÜRKİYE'YE YAN GÖZLE BAKAN HERKESE HAK ETTİĞİ CEZAYI VERİRİZ"

Başbakan Yıldırım, "Dün DEAŞ'ın, YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın başını ezdik mi? İnlerine girdik mi? El-Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de bizim ciddiyetimizi anladılar mı? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı'yla tarihe yeni zaferler yazdık mı?" diye sordu.

YILDIRIM'DAN UYARI

Yıldırım, "Bundan sonra da ülkemize, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada