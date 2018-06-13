Van'ın Yapraklı Mezrası yaylasında, kayalık bölgede otlayan bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atladı. Peş peşe atlayan koyunlar telef oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyü'ne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, kayalık bir bölgede otlayan bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atladı. Peş peşe 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayan koyunların hepsi telef oldu.

BİR KOYUN ATLADI, HEPSİ ONU TAKİP ETTİ

Olay, dün sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Nordız bölgesindeki Topyıldız Mahallesi'ne bağlı Yapraklı Mezrası'nın Arebi-Krom yaylalarındaki sarp kayalıklarda meydana geldi.

26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait koyun sürüsü, sabah saatlerinde çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için aşağı atlayınca, arkasındaki bütün sürü de peşinden atladı.

SAHİPLERİ ŞOK OLDU

Peş peşe atlayan 500 koyun telef oldu. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, koyunlarını tespit etmeye çalışırken şok oldu.

Mezra sakinleri, yaşanan olayı Gürpınar Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi.

"500 HAYVANIMIZ GİTTİ, YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Mezra sakinlerinden Ahmet Karataş, bir koyunun uçurumdan atlaması sonucu sürüdeki diğer koyunların da peşlerinde atlayıp, öldüklerini belirterek, "Yaşanan olaya şok olduk. Olay yerine gittiğimizde ölen hayvanlar ile karşılaştık. Yaklaşık 500 hayvanımız öldü. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada