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Birçok ünlü ismin parasını ödemeyen dev şirkete kayyum atandı

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN PARASINI ÖDEMEYEN DEV ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Erkan Petekkaya, Nilay Deniz, Cansel Elçin, Ege Aydan gibi ünlü isimlerin alacaklarını tahsil edemediği için protesto ettiği Hollandalı Endemol'ün Türkiye'deki şirketi için mahkeme kayyum atadı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Birçok Ünlü İsmin Parasını Ödemeyen Dev Şirkete Kayyum Atandı(5/10)1

Hollanda menşeli Endemol'un Türkiye macerası nihayet sonuçlandı. 13. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce denetim kayyumu atanan şirketin bu kez yönetim kayyumu atadı. Geriye 45 milyon TL'lik bir borç kaldı.

ÜNLÜ İSİMLER DE ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEMİŞTİ

Habertürk'ten Mustafa Doğan'ın köşesinden aktardığına göre, Erkan Petekkaya, Nilay Deniz, Cansel Elçin, Ege Aydan gibi ünlü isimlerin alacaklarını tahsil edemediği için protesto ettiği ve geçen yıl iflas başvurusu yapan Endemol Türkiye'yle ilgili 13. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi.

ENDEMOL: BORÇLU DEĞİL ALACAKLIYIZ

'Borçlu değil, 80 milyon TL alacaklıyız' savunmasında bulunan Endemol Türkiye'ye daha önce denetim kayyumu atanan mahkeme, bu kez yönetim kayyumu atadı.

Mahkemeye sunulan raporlarda, Endemol'ün mevcut yönetimince (Sophie Turner Laing, Emma Moloney, Wim Ponnet, Marina Williams, Ivan Nash Vila) yurtdışına varlık transferi yapıldığı, şirket borçlarının yanlış tahakkuklarla şişirildiği gibi ciddi iddialar var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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