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Bir Vahşet Haberi De Zonguldak'tan! Sahilde, Boğazı İple Sıkılmış Köpek Ölüsü Bulundu
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Bir Vahşet Haberi de Zonguldak'tan! Sahilde, Boğazı İple Sıkılmış Köpek Ölüsü Bulundu

BİR VAHŞET HABERİ DE ZONGULDAK'TAN! SAHİLDE, BOĞAZI İPLE SIKILMIŞ KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

Sakarya'da ayakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeğe yapılanların şokunu atlatamadan bir vahşet haberi de Zonguldak'tan geldi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 09:50
Puan Ver : Bir Vahşet Haberi De Zonguldak'tan! Sahilde, Boğazı İple Sıkılmış Köpek Ölüsü Bulundu(6/10)2

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sahil kenarında boğazı iple bağlanmış şekilde telef olmuş köpek bulundu.

BOĞAZINI İPLE BAĞLAMIŞLAR

Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki sahilde denize girenler kıyıya vurmuş köpek ölüsüyle karşılaştı. Köpeğin boğazının ise iple bağlandığı görüldü. Boğazı iğle bağlanarak denize atılmış olabileceği tahmin edilen köpeğin işkence gördüğünü düşünenler duruma tepki gösterdi.

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

Son günlerde hayvanlara ve özellikle köpeklere yapılan şiddete tepki gösteren vatandaşlar, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu köpeğe yapanlar insanlara ne yapmaz. Yetkililerin bunu yapanı bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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