BİR EVLADIN EN ZOR ANI! 80 YAŞINDAKİ ANNESİNİ BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULDU
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hanife Akdişli isimli kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yaşlı kadını kanlar içerisinde oğlu buldu.
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanife Akdişli (80), evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yaşlı kadını kanlar içerisinde oğlu buldu.
OĞLU KANLAR İÇERİSİNDE BULDU
İddiaya göre Ömer Akdişli annesi Hanife Akdişli'yi telefonla uzun süre aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine endişelenerek eve giden Akdişli, annesi Hanife Akdişli'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olay yerinde inceleme yapılan incelemenin ardından Hanife Akdişli'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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