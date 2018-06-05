Bir cemaat daha oyunun rengini belli etti. Nur Cemaati Hayrat Vakfı yaptığı açıklamada 'Yerli ve milli' vurgusu yaparak Erdoğan ve Cumhur İttifakını destekleyeceklerini duyurdu.

Nur Cemaati'nin kollarından Hayrat Vakfı Risale-i Nur Talebeleri Vakfı 24 Haziran'da AKP-MHP'nin başı çektiği Cumhur ittifakını destekleme kararı aldı. Cemaat, vekillik seçimlerinde oyunu AKP'ye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verecek.

YERLİ VE MİLLİ VURGUSU

Cemaat açıklamasında "Biz Hayrat Vakfı camiası Nur Talebeleri olarak küresel güçlerin, dâhili ve harici şer odaklarının ittifak ederek top yekûn tüm değerlerimize hücum ettiği bir vakitte, 'yerli ve milli', 'milletin ve ümmetin kabul edilmiş bir duası' olarak gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ak Parti'nin yanında durduğumuzu ilan ediyoruz" denildi.

YENİ ASYA KOLU MİLLET İTTİFAKINI DESTEKLEYECEK

Daha önce Menzilcilerin de aralarında olduğu bazı Cemaatler Cumhur İttifakına desteğini açıklarken, Nurcuların Yeni Asya Kolu Millet ittifakını destekleyeceğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada