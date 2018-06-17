BİNLERCE EMEKLİYE KÖTÜ HABER! ÖDEME YAPILMAYACAK
Emekli aylıklarını SGK dışındaki 17 ayrı özel sandıktan alan yaklaşık 300 bin emekliye bir kötü haber de Hazine'den geldi. Hazine Müsteşarlığı, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek biner liralık bayram ikramiyesinin yasa gereği sadece SGK'dan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine ödeneceğini, Hazine Müsteşarlığı'nın emeklilere aylık ya da ikramiye ödemek gibi bir görev ya da yetkisinin de olmadığını bildirdi.
SGK DIŞINDA 17 EMEKLİ SANDIĞI BULUNUYOR
Türkiye'de SGK dışında 10 banka, 6 sigorta şirketi ile TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Yasayla kalıcı hale getirilen yıllık 2 bin liralık bayram ikramiyesi sadece SGK'dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emekliyi kapsıyor.
YASA 300 BİN EMEKLİYİ KAPSAMIYOR
Yasa, geri kalan 17 özel sandıktan aylıklarını alan yaklaşık 300 bin emekliyi ise kapsamıyor. SGK, kendi emeklilerine ödeyeceği yıllık yaklaşık 24 milyar lirayı ise kendi kaynağı yetmediği için Hazine'den alacak. Özel sandık emeklileri, Hükümet'in tüm emeklilere bayram ikramiyesi verileceğini açıklamasına karşın, bu haktan mahrum kaldıklarını, eşitlik ve adaletin sağlanabilmesi için kendilerine de ikramiye ödenmesini talep etti.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YASANIN SADECE SGK EMEKLİLERİNİ KAPSADIĞINI BİLDİRDİ
Bu taleplerini hem kendi özel sandık yönetimlerine hem SGK'ya hem de hükümete ileten emekliler, bu konuda ya özel sandıklara ödeme talimatı verilmesini ya da Hazine'nin sandıklara da para aktarmasını istediler. Bu talepler üzerine bir açıklama yapan Hazine Müsteşarlığı, yürürlüğe giren yasanın sadece SGK emeklileriyle hak sahiplerini kapsadığını, üstelik Hazine'nin emeklilere aylık ya da ikramiye ödemek gibi bir yükümlülüğünün olmadığını bildirdi.
TALİMAT VERİLİRSE ÖDEME YAPILIR
Özel sandık emeklileri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın SGK çatısı altında birleştirilirken 17 özel sandığın da aynı çatı altında toplanması kararı alındığını, ancak bunun uygulanmadığını belirttiler. Buna karşılık SGK'nın 2008 yılından beri özel emeklilik sandıklarına yazılar yazdığını ve talimatlar vererek tek çatıda birleşmeyi fiilen gerçekleştirdiğini anlatan emekliler, SGK'nın aynı şekilde şimdi de bayram ikramiyesi için özel sandık yönetimlerine talimat verebileceğini savundular.
Kaynak: haberinburada
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