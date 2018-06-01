BİNALARA DESİBEL DÜZENLEMESİ GELİYOR! ARTIK GÜRÜLTÜ AZALACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle; konut, iş yeri, eğitim, sağlık tesisleri gibi binaların kapı içeren duvarlarının desibel değerleri yeniden düzenlendi.
Konut ve iş yeri gibi yaşanılan mekanlarda, komşu ve çevredeki diğer unsurlardan kaynaklanan gürültülerin rahatsızlık vermemesine yönelik ses yalıtımı yapılmasının kurallarını getiren Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Buna göre, ISO standartları baz alınarak, kapı içeren yapı elemanlarının ses yalıtım değerleri en fazla 10 desibelden 14'e yükseltildi.
DESİBEL DEĞERLERİ ARTIRILDI
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle konut, iş yeri, eğitim, sağlık tesisleri gibi binaların kapı içeren duvarlarının desibel değerleri yeniden düzenlendi. Buna göre, ISO standartları baz alınarak, kapı içeren yapı elemanlarının ses yalıtım değerleri en fazla 10 desibelden 14'e yükseltildi.
AKUSTİK UZMAN GEREKTİRMEYEN BİNALARIN KAT SAYISI 7'YE ÇIKARILDI
Ayrıca tasarımda akustik uzman gerektirmeyen binaların kat sayısı da beşten yediye çıkarıldı.
Böylece yaygın olarak inşa edilen ve özel malzeme/yapım teknikleri içermeyen, akustik uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmayan binaların mimari akustik açıdan değerlendirilmesi sağlandı.
Geçici maddeyle de yönetmelik kapsamındaki tüm yapılar için akustik uzmanlık faaliyetlerinin bir yıl süre için proje müelliflerince akustik rapor hazırlanarak gerçekleştirebileceği düzenlemesine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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