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Bilim Adamlarından Kim Kardashian'a Kötü Haber: Kalçaları Büyük Olanların Hafızaları Daha Kötü
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Bilim Adamlarından Kim Kardashian'a Kötü Haber: Kalçaları Büyük Olanların Hafızaları Daha Kötü

BİLİM ADAMLARINDAN KİM KARDASHİAN'A KÖTÜ HABER: KALÇALARI BÜYÜK OLANLARIN HAFIZALARI DAHA KÖTÜ

Büyük kalçalarıyla dünya çapında adını duyuran Kim Kardashian'a bilim adamlarından kötü haber. Yapılan araştırmalara göre büyük kalçalı kadınların hafıza testinde daha kötü olduğu kanıtlandı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Bilim Adamlarından Kim Kardashian'a Kötü Haber: Kalçaları Büyük Olanların Hafızaları Daha Kötü(9/10)5

Büyük kalçalarıyla dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Kim Kardashian'ı üzecek haber Amerika'daki Chicago'da bulunan Northwestern üniversitesindeki bilim adamlarından geldi.

BÜYÜK KALÇALI KADINLARI HAFIZALARI DAHA KÖTÜ

Bilim adamlarının yaptığı ve 65-79 yaşındaki menopoza giren 8 bin 750 kadının katıldığı araştırma, büyük kalçalıların hafıza testi sonuçlarının daha kötü olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, biriken yağın beyne kanın gitmesini sınırlayarak hafızayı etkileyebileceğini ifade etti.

KALÇASINA ENJEKSİYON YAPTIRIYOR

Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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