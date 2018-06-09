BEYTÜŞŞEBAP'TA TERÖR YÜZÜNDEN EKİLEMEYEN ARAZİLER YEŞİLLENDİ
Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe vurulan Beytüşşebap'ta vatandaşlar uzun yıllardır ekip biçemedikleri arazilerine kavuştu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör yüzünden köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, uzun yıllar sonra arazilerini ekip biçmeye başladı. Vatandaşlar, yeşillenen arazilerine rahat ulaşabilmek için yol yapılmasını istedi.
TERÖRDEN TEMİZLENEN KÖYDE ARAZİLER YEŞİLLENDİ
Başta Kato Dağı olmak üzere, kırsalında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe vurulan Beytüşşebap'ta hayatın her alanı renkleniyor. İlçede, yıllar önce terör örgütü PKK tarafından köylerinden daha güvenilir köylere göç eden vatandaşlar, yıllarca ekip biçemedikleri arazilerine kavuştu. Vatandaşların Başaran köyünden döndüğü Harguri mezrasında ekmeye başladıkları araziler yeşillendi. Vatandaşlar, arazilerine rahat ulaşabilmek için yol yapılmasını istedi.
"KÖYÜMÜZÜ 30 YIL ÖNCE TERK ETMEK ZORUNDA KALDIK"
Vatandaşlardan Mehmet Gökçe, yaklaşık 30 yıl önce köylerini ve arazilerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Devletten yanayız devletimizleyiz. Devletimizden yardım istiyoruz. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 6 kilometre yol yürüyoruz buraya gelene kadar. Eski yollar hiç yok, bitmiş harap olmuş durumda. Otlarımızı katırlarla köye götürmek zorunda kalıyoruz" dedi.
"İŞ MAKİNELERİ GELEMİYOR, YOL YAPILMASINI İSTİYORUZ"
İsmet Gökçe adlı vatandaş ise, 1989'da köylerini bıraktıklarını anlatarak, "Terörden dolayı bırakmak zorunda kaldık. Devletten yardım istiyoruz. Tarımsal anlamda destekler verilsin. Biz saatlerce yürüyoruz buraya gelene kadar. İş makinaları buraya gelmiyor. Arazileri tırpanla çırpmak zorunda kalıyoruz. Yol yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Korkunç Kaza, Nişanlı Çift İle 9 Aylık Hamile Kadını Hayattan Kopardı
- Almanya, Fetö'nün Çalışmalarını Yeniden Değerlendirmeye Aldı
- Son Dakika! Başbakan Yıldırım'dan Ohal Açıklaması: Kaldırılması Yönünde Adım Atılacak
- İngiltere Dışişleri Bakanı'nın, Donald Trump İle İlgili Sözleri Basına Sızdı!
- Belediye İşçisi Çöpte Bulduğu Oyuncak Ayıyı Torunları İçin Aldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin İlk Transferi Saint-Etienne'den Bamba
- Ünlü Basketbolcu Lebron James, Kırık Elle Oynadığını İtiraf Etti
- Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, 6 Futbolcunun Gönderilmesini İstedi
- Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a Zehir Zemberek Sözler
- Orman Bakanlığı, Ümraniye'deki 30 Dönümlük Araziyi Beşiktaş'a Bedelsiz Verdi
DÜNYA HABERLERİ
- 7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek
- Eski Halini Sıkıcı Bulan Genç Kadın, Vücudunu Sanat Eserine Çevirmek İçin 10 Bin Dolar Harcadı
- Senatodan Karar Çıktı, Esrar Kullanmak Serbest Bırakıldı
- Suç Örgütü Lideri 100 Bin Avro İçin 71 Sığınmacının Ölümüne Göz Yumdu!
- İslam Karşıtı Pegida, Toplanan Kalabalığı Görünce Türk Camisi Önünde Domuz Çevirmekten Vazgeçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar