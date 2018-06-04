

Kadına şiddet ve saldırı vakaları azalmadan devam ediyor. Bu kez İstanbul Beyoğlu'nda bir kadına güpegündüz saldırıldı. Saldırgan, arkadaşlarıyla yolda yürüyen kadının bir anda üzerine atladı. Neyse ki sivil polisler de o noktadaydı. Karakola götürülmesinin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.



TURİST KADIN YÜRÜRKEN ANİDEN ÜZERİNE ATLADI



31 Mayıs'ta Beyoğlu'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yabancı uyruklu genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyor. Ardından önlerinden gelen Mustafa Arslan adlı saldırgan, bir anda genç kadının üzerine atlıyor.



KADIN, SİVİL POLİSLER TARAFINDAN KURTARILDI



Genç kadının yanındaki 2 arkadaşı onu kurtarmak için hemen müdahale ediyor. O esnada yanlarından geçen 2 sivil polis de olaya dahil olup kadını saldırganın elinden kurtarıyor.



SALDIRGAN TUTUKLANDI



Olayın ardından genç kadın, Mustafa Arslan adlı saldırgandan şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.



(Kaynak: CNN Türk)



























Kaynak: haberinburada



