BEYAZ, AYLAR SONRA GENÇ BİR KADINLA OTELDE GÖRÜNTÜLENDİ
Özel hayatıyla gündeme gelmekten çekinen Beyazıt Öztürk, yıllar sonra Barcelona tatilinde bir kadınla baş baş görüntülendi.
Yaklaşık 2 yıl önce Beyazıt Öztürk'ün Barselona'ya yerleştiği öne sürülmüş, ünlü şovmenin Türkiye'ye yalnızca program çekimleri için gelip gittiği yazılmıştı. Birkaç ay önce "Beyaz Show"un sezon finalinin ardından tatil için Amerika'ya giden Öztürk, önceki gün de Barselona'da ortaya çıktı.
KIZ ARKADAŞIYLA SOHBET ETTİ
Ünlü şovmen, şehrin en popüler plajına yakın bir otelin balkonunda görüntülendi. Yanındaki kadın arkadaşıyla koyu bir sohbete dalan Beyaz, görüntülendiklerini farkına varmadı.
UZUN SÜRE TELEFONLA KONUŞTU
Yeni sezon için sürpriz bir projesi olduğunu söyleyen Beyazıt Öztürk, ana cadde üzerindeki otelin birinci katında bulunan odasının balkonunda uzun süre cep telefonu görüşmesi yaptı.
Kaynak: haberinburada
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