Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor

Beşiktaş'tan Opare bombası! Teklif yapıldı

BEŞİKTAŞ'TAN OPARE BOMBASI! TEKLİF YAPILDI

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı 27 yaşındaki sağ bek Opare'ye transfer teklifinde bulundu.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Beşiktaş'tan Opare Bombası! Teklif Yapıldı(7/10)3

Gökhan Gönül'e alternatif oyuncu arayan siyah beyazlıların eski oyuncusu Daniel Opare'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Haber 1903'ün haberine göre; Bonservisi elinde olan Opare için Beşiktaş'ın teklif yaptığı ve Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Metin Albayrak'ın bu transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

BUNDESLIGA EKİBİ AUGSBURG'DA FORMA GİYİYOR

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da oynayan 27 yaşındaki Gana'lı sağ bek, 17 maçta forma giydi.

Opare, 2014-2015 sezonunda ise Beşiktaş'ta forması giymiş ve 11 maçta 1 gol kaydetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Tan  Opare  Bombası  Teklif  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER