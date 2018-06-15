BEŞİKTAŞ'TAN KEREM DEMİRBAY SÜRPRİZİ
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından boşalan 10 numara pozisyonu için gurbetçi futbolcu Kerem Demirbay'ı transfer etmek istiyor.
Transferde önceliği sağ bek ve forvet mevkilerine veren Beşiktaş'ta, bir yandan da 10 numara arayışları devam ediyor. Çin Ligi'ne transfer olan Talisca'nın yerini genç ve gelecek vaat eden bir oyuncuyla doldurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, 2015 yaz transfer döneminde de gündemine gelen Kerem Demirbay'ı yeniden listesine dahil etti.
SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA SONA ERİYOR
Siyah-beyazlılar, Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Yılmaz Şanlı ile temas kurarak, "Takımından ayrılma durumu olursa, teklif sunmaya hazırız" mesajını iletti. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve Hoffenheim teknik heyetinin 5'li orta saha sistemi nedeniyle istediği kadar süre alamayan Kerem'in değeri 12 milyon Euro. Alman Milli futbolcu, kulübüyle sözleşmesini 5 Nisan 2018'de, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzattı.
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
Hoffenheim'ın dışında Almanya Regionallliga'da Hamburger SV2, Bundesliga 2'de Kaiserslautern ve Bundesliga'da Hamburg formalarını giyen Kerem Demirbay, geçen sezonu 27 maçta 2 gol ve 6 asistle tamamladı. Kerem ayrıca Alman Milli Takımı ile 2 maça çıktı ve 1 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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