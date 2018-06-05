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Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca İçin Sadece Çin Takımları Teklifte Bulundu
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Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca İçin Sadece Çin Takımları Teklifte Bulundu

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILAN TALİSCA İÇİN SADECE ÇİN TAKIMLARI TEKLİFTE BULUNDU

Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek Beşiktaş'tan ayrılan Anderson Talisca'ya şimdiye dek sadece Çin kulüpleri teklifte bulundu.

Tarih : 05 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca İçin Sadece Çin Takımları Teklifte Bulundu(10/10)6

Portekiz'den gelen haberler Talisca'nın kurduğu kapana kendisinin düştüğünü gösteriyor.

Çünkü Talisca ile 2021'e kadar sözleşme uzatan Benfica, bu oyuncuyu satarak 40 milyon euroluk bütçe açığını kapatmak amacında. Bu yüzden de Portekiz ekibi Talisca'ya "Ya Çin'e gidersin ya da Liverpool Çin'in verdiği parayı verir" diye rest çekti.

ÇİN YOLU AÇILDI

Portekiz basınında yer alan haberlerde son gelişmelere göre Talisca'nın kariyerine Çin'de devam edeceği, B.Guoan ve C.Yatai'nin resmi tekliflerini Bengica'ya ilettiği vurgulanırken, Başkan Luis Filipe Vieira İngiltere'den gelecek teklifleri beklediği ifade edildi.

ADA'DAN TEKLİF YOK

Şu ana kadar 35 milyon euro vereceği söylenen hiçbir İngiliz kulübünden teklif yok. En cazip teklifler Çin kulüplerinden.Talisca şu an tatilde ve önümüzdeki haftadan itibaren her şey netleşecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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