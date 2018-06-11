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Beşiktaş'ta Menemen Sezonu Bitti, Mıhlama Sezonu Başlıyor

BEŞİKTAŞ'TA MENEMEN SEZONU BİTTİ, MIHLAMA SEZONU BAŞLIYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre; bu sezon kemer sıkma kararı alan Beşiktaş'ta, Feda sezonundaki menemenin yerini bu kez Şenol Güneş ile mıhlama sezonu alacak.

Tarih : 11 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Menemen Sezonu Bitti, Mıhlama Sezonu Başlıyor(10/10)6

Sadece transferde değil, her alanda kemerler sıkılmaya başlandı. Kulüpte işten çıkarmalar arttı. 'Feda' döneminde Samet Aybaba ile menemen modaydı, bu sezon Şenol Güneş ile mıhlama sembol olacak!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; üst üste gelen iki şampiyonluk ve Devler Ligi'nde elde edilen tarihî başarıların ardından geride kalan sezonu dördüncü bitiren Beşiktaş'ta küçülme operasyonu giderek hareketleniyor.

KULÜP YÜZDE 35 KÜÇÜLMEYE GİDECEK

Başkan Fikret Orman, yüzde 35 küçülmeye gideceklerini açıklamıştı. Kulüpte harcamalarm minimilize edildiği ve birçok personelin de işten çıkarıldığı öğrenildi. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle futbolcuların da son taksitleri ödenemedi. Hatta Vagner Love 700 bin avro alacağı için avukatı aracılığıyla FIFA'ya başvurdu ve icra takibi başlattı.

NEGREDO VE LOVE TAKIMDAN AYRILMIYOR

Yönetimi en çok sıkıştıran konulardan biri de yıllık ücretleri fazla olan ve takımda artık düşünülmeyen futbolculara beklenen tekliflerin gelmemesi. Mesela Beşiktaş'tan kazandıklarının çok altında teklifler alan Negredo ve Love takımdan ayrılmamakta kararlı. Bu durum, yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Transfer görüşmelerinde de bu sebeple somut adımlar atılamıyor.

YILDIZLAR YOL AYRIMINDA

İstenmeyen oyuncular takımda kalmak için ayak diretirken, Şenol Güneş'in satılmamasını istediği futbolculara ise teklif yağıyor. Oğuzhan'ı Everton, Tolgay Arslan'ı Stuttgart istiyor. Portekizli yıldızlar Pepe ve Quaresma'ya Suudi Arabistan ve Katar'dan çok ciddi teklifler var.

Beşiktaş istenmeyen oyuncularla sezona devam etmek ve yıldızlarını da satmak zorunda kalabilir. Yönetimin böyle bir durumun yaşanmaması için banka kredisi çekmeyi de gündemine aldığı gelen bilgiler arasında. Ancak geçtiğimiz yılın ilk aylarmda Denizbank ve Ziraat Bankasından 96 milyon dolar kredi çekildiği için bu fikre şimdilik sıcak bakılmıyor.

Eğer beklenen olumlu gelişmeler yaşanmadığı takdirde 'Feda Sezonu'ndaki menemenin yerini Karadeniz'in meşhur lezzeti mıhlama alacak gibi görünüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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