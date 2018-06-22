BEŞİKTAŞ'TA LÜKS OTELE TERÖR OPERASYONU!
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, Canlı Yayında Yeni Sistemin Detaylarını İlk Kez Anlattı!
- 90'lı Yıllarda Hastanelerde Çekilen Çileler Erdoğan'ı Duygulandırdı
- İyi Parti Milletvekili Adayı Hayatını Kaybetti
- Hakkari Çukurca'daki Saldırıda Ağır Yaralanan Bir Askerimiz Şehit Oldu
- Türk Bilim Adamlarının Yeni Buluşu Benzine Bağımlılığı Bitirecek!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar