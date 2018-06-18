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Beşiktaş'ta Domagoj Vida yüzleri güldürdü

BEŞİKTAŞ'TA DOMAGOJ VİDA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasınında oynadığı ilk maçta gösterdiği performansla siyah-beyazlı yönetimin yüzünü güldürdü.

Tarih : 18 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Domagoj Vida Yüzleri Güldürdü(6/10)2

Beşiktaş'ı, Rusya'nın ev sahipliğini üstlendiği 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı formasıyla Pepe ve Ricardo Quaresma, Hırvatistan'da ise Domagoj Vida temsil ediyor. 5 milyon Euro'ya Çin'den Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic'in gidişinin ardından gözlerin çevrildiği Vida, Hırvatlar'ın önceki gece Nijerya'yı 2-0 yendiği maçta alkışlandı.

Kaliningrad Stadı'nda, 31 bin 136 kişi önünde ve dünyada birçok futbolseverin televizyon başında izlediği karşılaşmada Vida, 90 dakika ter döktü. Liverpoollu Dejan Lovren'le birlikte savunmanın göbeğinde iyi bir ikili oluşturan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların da yüzünü güldürdü.

'PAS'LANMADI!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den bonservissiz ama 1.5 milyon Euro imza parasıyla kadroya dahil edilen, 3'er milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Vida, meşin yuvarlakla 50 kere buluşurken yüzde 85'lik pas isabetine 2 pas arası ekledi. 5 sahipsiz top kazanan 29 yaşındaki stoper, 5 uzaklaştırmayla bu alanda Balkan ekibinin 2'nci oyuncusu oldu.

Tosic'in gidişiyle defansın göbeğini Pepe'yle parsellemesi beklenen tecrübeli futbolcunun yükselen grafiği, yönetimin de iştahını kabartıyor. 82 milyon Euro olan A takımının bütçesinde yüzde 30-35 kısıtlamaya gideceklerini açıklayan Fikret Orman ve kurmayları, Vida'ya gelebilecek iyi bir teklif için de açık kapı bırakıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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