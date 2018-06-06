Yeni sezon öncesinde transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş Yönetimi'ne taraftarlar destek vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl özellikle Pepe transferinde büyük rol oynayan siyah-beyazlılar yine işbaşında.

HEDEFTE STURRIDGE VAR

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen ve Başkan Fikret Orman'ın çok beğendiğini söylediği golcü futbolcu Daniel Sturridge, Beşiktaş taraftarının son hedefi oldu.

TARAFTARLAR, INSTAGRAM HESABINA HÜCUM ETTİ

Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videoları beğenen Beşiktaşlı taraftarlar, Sturridge'in hesabındaki tüm video ve fotoğraflara 'Come to Beşiktaş' yazdı.

Kaynak: haberinburada