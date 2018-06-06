BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, DANİEL STURRİDGE'NİN INSTAGRAM HESABINA HÜCUM ETTİ
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Daniel Sturridge'in sosyal medya hesabına Beşiktaşlı taraftarlar binlerce yorum bıraktı.
Yeni sezon öncesinde transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş Yönetimi'ne taraftarlar destek vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl özellikle Pepe transferinde büyük rol oynayan siyah-beyazlılar yine işbaşında.
HEDEFTE STURRIDGE VAR
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen ve Başkan Fikret Orman'ın çok beğendiğini söylediği golcü futbolcu Daniel Sturridge, Beşiktaş taraftarının son hedefi oldu.
TARAFTARLAR, INSTAGRAM HESABINA HÜCUM ETTİ
Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videoları beğenen Beşiktaşlı taraftarlar, Sturridge'in hesabındaki tüm video ve fotoğraflara 'Come to Beşiktaş' yazdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4'ü Ağır 29 Yaralı
- Erdoğan'ın Operasyon Sinyali Verdiği Sincar'da Pkk İle Haşdi Şabi Çatıştı
- Boşandığı Eşini Başka Erkekle Gören Adam, Bıçak Çektiği Kadının Parasını Çaldı!
- Ak Parti İle Anlaşamayan Hüda-Par, Seçime Bağımsız Girecek
- Son Dakika! Devlet Bahçeli İlk Mitingini Yaptı, Millet İttifakı İçin 'zillet İttifakı' İfadesini Kullandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık
- Abd'de Bir Kız Çocuğuna Çarpıp Kaçtığını 50 Yıl Sonra İtiraf Eden Adam Trafik Kazasında Öldü
- Trump İle Kim Jong-Un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak
- İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
Bu Haberle İlgili Yorumlar