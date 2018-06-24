56 milyon seçmen, Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini seçmek için oylarını kullanmaya başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarışacağı çifte seçimde bugün 56 milyon 342 bin 263 seçmen oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'de sona erecek.

BEŞİKTAŞLI TARAFTAR PROTESTO ETTİ

Beşiktaşlı bir taraftar, 3 Mayıs'taki Fenerbahçe maçıyla ilgili verilen hükmen mağlubiyet kararına tepki gösterdi ve oy pusulasına "Beşiktaş" yazdı.

Kaynak: haberinburada