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BEŞİKTAŞLI NEGREDO'YA ŞAKA GİBİ TEKLİF


Beşiktaşlı Negredo'ya şaka gibi teklif
Tarih : 10 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Beşiktaşlı Negredo'ya Şaka Gibi Teklif(7/10)3

Beşiktaş'ın zarar etmeden kiralamayı ya da satmayı düşündüğü Negredo'ya oldukça ilginç bir transfer teklif geldi.

A Spor'un aktardığı habere göre siyah-beyazlı kulüpte senelik 4.3 milyon euro alan Negredo'ya talip olan Sociedad, "Yıllık 800 bin euro verelim, gerisini siz tamamlayın" önerisinde bulundu.

BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ

Siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi komik bularak kabul etmediği belirtilirken, kulüp bulması için oyuncunun menajerini yetkilendirdiği aktarıldı.

Öte yandan İspanyol yıldıza Çin veya Arap takımlarından teklif gelmezken; Meksika'dan gelen teklifi ise Negredo, "Maaşını garanti altına alamadan gitmem" diyerek reddettiği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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