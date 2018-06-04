BEŞİKTAŞLI MİTROVİC, DÜNYA KUPASINA GİDEMEYECEK
Hırvatistan Milli Takımının Dünya Kupası kadrosunda Domagoj Vida kadroda yer alırken, Matej Mitrovic kadro dışı kaldı.
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zladko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosunu açıkladı. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida kadroda yer alırken Club Brugge'a kiralanan Matej Mitrovic kupada yer alamayacak. 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak Hırvatistan; İzlanda, Nijerya ve Arjantin ile mücadele edecek.
Hırvatistan Milli Takımı'nda şu isimler bulunuyor:
KALECİ:
Lovre Kalinic (GENT), Danijel Subasic (AS Monaco FC), Dominik Livakovic (GNK Dinamo Zagreb)
DEFANS:
Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Vedran Corluka (FK Lokomotiv Moscova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (UC Sampdoria), Tin Jedvaj (Bayer 04 Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool FC), Dulje Caleta-Car (FC Red Bull Salzburg), Josip Pivaric (FK Dinamo Kiev)
ORTA SAHA:
Marcelo Brozovic (FC Internazionale Milano), Ivan Rakitic (FC Barcelona), Luka Modric (Real Madrid CF), Milan Badelj (ACF Fiorentina), Mateo Kovacic (Real Madrid CF), Filip Bradaric (HNK Rijeka)
FORVET:
Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaka (FC Schalke 04), Mario Mandzukic (Juventus FC), Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim), Nikola Kalinic (AC Milan), Ivan Perisic (FC Internazionale Milano)
Kaynak: haberinburada
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