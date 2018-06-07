BEŞİKTAŞ'IN YENİ SEZON KAMPI İÇİN AVRUPA'YA GİDİYOR
Beşiktaş, yeni sezon hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek. Kamp, 30 Haziran'da başlayacak.
Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlı takım, 26 Haziran'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak.
ÖNCE İSTANBUL, SONRA TEKRAR AVRUPA
Slovakya'daki çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.
Kaynak: haberinburada
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