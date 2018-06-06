Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güldüren Tosun Paşa Göndermesi!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altıparmak'la Sözleşme Yeniledi
Önder Özen, Samsunspor'un Sportif Direktörü Oldu
Beşiktaş'ın Sağ Bek Gözdesi Bruno Peres, Torino'ya Transfer Oluyor
Türkiye, Yunan Cumhurbaşkanı'nın Ege Çıkışı Sonrası Ab'yi Uyardı: Alet Olmayın
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Sınır Ötesine Operasyon Sinyali: Kandil Uzak Hedef Değil!
Fenerbahçeli Josef De Souza'dan Transfer Açıklaması: Rio'ya Yakın Olmak İsterim
Şiddet, U13'e Bile Sıçradı! Taraftarlar İçi Çocuk Dolu Otobüsü Tailadı
Milli Güreşçi Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı
Liverpool Ve Manchester City, Cezayirli Futbolcu Riyad Mahrez'in Peşinde
Saadet Partisi'nin Diyarbakır Mitingi Kürtçe İlahilerle Başladı
Son Dakika! Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4'ü Ağır 29 Yaralı
Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık
Trabzonspor, Ali Osman Ulusoy İle Ulaşım Sponsorluğunu Yeniledi
Erdoğan'ın Operasyon Sinyali Verdiği Sincar'da Pkk İle Haşdi Şabi Çatıştı
Boşandığı Eşini Başka Erkekle Gören Adam, Bıçak Çektiği Kadının Parasını Çaldı!
Gül'den İnce'ye: Paşa'nın Apoletini Sökmek İsteyen Kandil'e Gelsin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Ben Başkomutanım, Sen Çırak Bile Değilsin
Ak Parti İle Anlaşamayan Hüda-Par, Seçime Bağımsız Girecek
Beşiktaşlı Taraftarlar, Daniel Sturridge'nin Instagram Hesabına Hücum Etti

Beşiktaş'ın Sağ Bek Gözdesi Bruno Peres, Torino'ya Transfer Oluyor

BEŞİKTAŞ'IN SAĞ BEK GÖZDESİ BRUNO PERES, TORİNO'YA TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Roma'nın sağ beki Bruno Peres, Torini'ya transfer oluyor.

Tarih : 06 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Sağ Bek Gözdesi Bruno Peres, Torino'ya Transfer Oluyor(8/10)4

Sağ bek pozisyonunda Gökhan Gönül'ün alternatifi için çalışmalar yürüten Beşiktaş'a İtalya'dan transfer haberi geldi.

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'in Serie A'nın bir diğer takımı Torino'ya transfer olacağı belirtildi.

KİRALAMA OPSİYONUYLA TRANSFER TEKLİFİ

İtalyan basınının haberine göre Torino, Peres için Roma'ya 1 milyon Euro kiralama ücreti ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif götürdü. Roma'nın ise bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Bruno Peres'in Torino'da 25 maç oynaması halinde 7 milyon Euroluk satın alma opsiyonu geçerli olacak.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2017 yılında 12.5 milyon Euro'ya Torino'dan Roma'ya transfer olmuştu. Bu sezon Roma ile 25 maça çıkan Peres, 1 asist üretti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Sağ  Bek  Gözdesi  Bruno  Peres  Torino  Ya  Transfer  Oluyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER