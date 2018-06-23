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Beşiktaş'ın istemediği Vagner Love, elde kaldı

BEŞİKTAŞ'IN İSTEMEDİĞİ VAGNER LOVE, ELDE KALDI

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Flamengo ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmayınca takım kampına katılma kararı aldı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın İstemediği Vagner Love, Elde Kaldı(9/10)5

Forvet transferi yapabilmek için Alvaro Negredo ve Vagner Love ile yollarını ayırmaya çalışan Beşiktaş'ta iki oyuncunun da şu an için kendilerine kulüp bulamadığı öğrenildi. Tatilini ülkesi Brezilya'da geçiren Vagner Love siyah-beyazlı ekibin kamp çalışmalarına katılacak. Brezilyalı oyuncunun hiçbir takımla anlaşamadığı bu nedenle Beşiktaş'ta devam edecekmiş gibi hazırlık yaptığı belirlendi.

VAGNER LOVE, BEŞİKTAŞ KAMPINA KATILACAK

Flamengo Kulübü ile görüşen ve kariyerinin son yıllarını bu takımda geçirmek isteyen Vagner Love, bonservis sorununun çözülememesi nedeniyle Beşiktaş'ın kamp programına uyacak. İki kulüp arasında süren pazarlıklardan sonuç çıkmayınca Brezilyalı oyuncunun menajeri Love'a Türkiye'ye gitmesini söyledi.

PAZARLIKLAR BİTENE KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Transfer piyasasının Temmuz ve Ağustos aylarında daha hareketleneceğini düşünen Vagner Love, iki kulüp arasındaki pazarlıklar bitene kadar, yeni sezona Beşiktaş forması altında hazırlanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda istemediği golcü futbolcu, kulüplerin anlaşamaması halinde, kendisini Türkiye'den isteyen kulüpleri değerlendirmeye alacak.

Flamengo ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi ise pazarlıkların tıkanması halinde Love'u, Türkiye içerisinde yapmayı düşündüğü transferlerde takas olarak kullanmayı planlıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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