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Beşiktaş'ın Gözdesi Facundo Ferreyra'yı Benfica Kaptı

BEŞİKTAŞ'IN GÖZDESİ FACUNDO FERREYRA'YI BENFİCA KAPTI

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki bonservisi elinde olan golcü Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Gözdesi Facundo Ferreyra'yı Benfica Kaptı(9/10)5

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK

Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Facundo Ferreyra'yı Portekiz'e getirdi. Portekiz basınındaki bilgilere göre, 27 yaşındaki golcü, yıllık 4 milyon euro kazanacak.

Bu sezon Shakhtar Donetsk ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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