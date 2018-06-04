Vincent Aboubakar, ülkesi Kamerun'dan aldığı haber ile sarsıldı. Aboubakar'ın yakın bir arkadaşının Kamerun'un Garoua şehrinde öldürüldüğü belirtildi.

ANNESİ DE AYNI YERDE YAŞIYOR

Aboubakar'ın yakın arkadaşının silahla öldürüldüğü açıklanırken aynı apartmandaa yıldız futbolcunun annesinin de yaşadığı kaydedildi.

ÜLKESİNE GİDİYOR

Kamerun basınının haberine göre büyük bir üzüntü ve korku yaşayan Aboubakar'ın gelecek hafa ülkesi Kamerun'u ziyaret edeceği açıklandı.

Kaynak: haberinburada