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Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Vincent Aboubakar Geri Geliyor
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Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Vincent Aboubakar Geri Geliyor

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ FUTBOLCUSU VİNCENT ABOUBAKAR GERİ GELİYOR

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Vincent Aboubakar için Beşiktaş yeniden devrede.

Tarih : 11 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Vincent Aboubakar Geri Geliyor(10/10)6

Beşiktaş, forvet transferinde rotasını yeniden Vincent Aboubakar'a çevirdi. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncu ile temasa geçti.

BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR'I YENİDEN TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Sezon başında transfer edilen Alvaro Negredo ve devre arasında Beşiktaş'a gelen Vagner Love ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, Larin'i kadroda tutup, Vincent Aboubakar'ı da yeniden transfer etmek istiyor.

1 YILLIK KİRALIK OLARAK ANLAŞACAK

Siyah beyazlı yönetim bu sezon takımda bir istikrar yakalayamayan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılması ve forvette yer açılması halinde Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşacak.

ŞAMPİYONLUĞUN BAŞROL İSİMLERİNDEN OLMUŞTU

Vincent Aboubakar, bu sezon Porto formasıyla 42 maça çıkıp, 26 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkarken, 19 gol atıp, 4 de asist üretmişti. Aboubakar, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performans ile şampiyonluğun Talisca ile birlikte başrol isimlerinden olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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