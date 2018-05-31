BEŞİKTAŞ'IN DEMBA BA HAYALİ SONA ERDİ
Göztepe ile sözleşmesi sona eren Demba Ba, eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllığına yeniden anlaştı. Yıllık 8 milyon euro alacak. 11 Haziran'da sağlık kontrollerinden sonra resmi imzalar atılacak.
13 MAÇTA 7 GOL ATMIŞTI
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 13 maçta forma giyen 33 yaşındaki forvet, 7 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. Çin ekibinde 2.5 yılını geçiren oyuncu sonrasında yaşadığı ciddi sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından yeniden geri dönmüş ve Türkiye'nin yolunu tutmuştu.
Kaynak: haberinburada
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