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BEŞİKTAŞ'IN DEMBA BA HAYALİ SONA ERDİ


Beşiktaş'ın Demba Ba hayali sona erdi
Tarih : 31 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Beşiktaş'ın Demba Ba Hayali Sona Erdi(5/10)1

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Demba Ba, eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllığına yeniden anlaştı. Yıllık 8 milyon euro alacak. 11 Haziran'da sağlık kontrollerinden sonra resmi imzalar atılacak.

13 MAÇTA 7 GOL ATMIŞTI

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 13 maçta forma giyen 33 yaşındaki forvet, 7 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. Çin ekibinde 2.5 yılını geçiren oyuncu sonrasında yaşadığı ciddi sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından yeniden geri dönmüş ve Türkiye'nin yolunu tutmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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