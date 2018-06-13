BEŞİKTAŞ'I BOŞUNA TERK ETMEMİŞ! ÇİN'DEN ALACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile anlaşan Talisca, 6 ayda 5 milyon euro alacak. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon euro kazanıyordu.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande ile 6 aylığına anlaşan Talisca'nın maaşı belli oldu.
6 AYDA NET 5 MİLYON EURO KAZANACAK
Brezilyalı yıldızın Çin'de 6 ayda net maaş olarak 5 milyon Euro kazanacağı açıklandı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bonuslarla birlikte Çin'de daha fazla para kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA 47 MAÇTA 20 GOL 8 ASİST YAPTI
Bonservisi Benfica'da bulunan ve Ocak ayına kadar Guangzhou Evergrande'de oynayacak olan Talisca, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 47 maça çıkarken 20 gol ve 8 asistlik bir performans göstermişti.
Kaynak: haberinburada
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