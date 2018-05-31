BEŞİKTAŞ, YILDIZ FUTBOLCUSUNU RESMEN SATTI
Beşiktaş, stoperi Dusko Tosic'in, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F Football Club'a transferini KAP'a bildirdi.
"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"
Siyah beyazlılar'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir" denildi.
2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Beşiktaş'a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Kaynak: haberinburada
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