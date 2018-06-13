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Beşiktaş, yeni sağ bekini Fransa'dan buldu

BEŞİKTAŞ, YENİ SAĞ BEKİNİ FRANSA'DAN BULDU

Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Lyon'da forma giyen Rafael Da Silva'nın transferi konusunda 2,5 milyon euroya el sıkıştı.

Tarih : 13 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Beşiktaş, Yeni Sağ Bekini Fransa'dan Buldu(10/10)6

Beşiktaş, yeni sağ bekini Fransa'dan transfer etmeye hazırlanıyor.

Siyah Beyazlılar, Olympique Lyon'dan Rafael Da Silva için Fransız kulübü ile anlaşmaya çok yaklaştı.

2,5 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

1 haftadır süren görüşmelerin ardından iki kulüp 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında uzlaşma sağladı. Anlaşma detaylarının sonuca bağlanmasının ardından transferin açıklanması bekleniyor.

Beşikaş'ın teklifini kabul eden 27 yaşındaki sağ bek ile de, 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

KARİYERİNE BREZİLYA'DA BAŞLADI

Kariyerine Brezilya'nın Fluminense takımında başlayan Rafael, 2008-2015 yılları arasında Manchester United forması giydi. 2015'te Lyon'a transfer olan Brezilyalı sağ bek, son 3 sezondur Fransız ekibinin kadrosunda yer alıyor.

Brezilya milli takımında 2 kez görev yapan Rafael, geride kalan sezon Lyon forması ile çıktığı 31 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

(NTV Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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