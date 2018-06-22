BEŞİKTAŞ, SEAD HALİLAGİC'İN GÖREVİNİ DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş, futbol akademisinde teknik koordinatörlük yapan Sead Halilagic'in artık altyapı koordinatörlüğü yapacağını duyurdu.
Beşiktaş'ta futbol takımının altyapısında görev yapan Sead Halilagic'in görevinde değişiklik yapıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi'de takımlar teknik koordinatörü olarak görev yapan Sead Dost Halilagic, bundan böyle altyapı koordinatörlüğü görevini yürütecektir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Halilagic'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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