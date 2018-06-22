Erdoğan'dan Kürt Seçmene Hdp Uyarısı: Nasıl Destek Veriyorsunuz?
İsrail Askerleri, Aa Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Ateş Açarak Vurdu
Galatasaray'ın İstediği Ahmed Musa, İzlanda'yı Parçaladı
Avusturya'dan Türkiye'ye Küstah Tehdit: Yakınlaşma Parası Kesilsin!
Erdoğan'dan Kritik Açıklama: Araçlar Otoparka Park Edecek, Sokağa Değil
'birileri Sınırlarımızda Aklı Sıra Kirli Oyunlar Peşinde' Deyip Uyardı
Abd Senatosu'ndan Yeni Hamle! S-400'ler Alınırsa F-35'ler Verilmeyecek
Neymar Rakibinin Aklını Aldı
Bakan, 'bu Yıla Mahsus Deyip' Binlerce Öğrenciye Müjde Verdi!
Beşiktaş, Sead Halilagic'in Görevini Değiştirdi
Türk Basketbolunda Yabancı Sınırı Değişti
Erdoğan Taksicilere Seslendi: Sizlerden Bir Ricam Var
Neymar, Uzatmada Gelen Gol Sonrası Hüngür Hüngür Ağladı
İzlandalı Oyuncuların Cinsel İlişki Yasağı Kalktı!
'bedelli Askerlik İçin 'çalışma Yaptırıyorum' Deyip Tarih İşaret Etti'
Dünya Kupasında Günün İkinci Maçı Başladı!
Video Hakem Sistemi Neymar'ı Yaktı
İş Merkezinde, Çöp Kutusuna Tuvaletini Yapan Adam Kameraya Yakalandı
Tsk, 6 Günde Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Sahile Vuran Ölü Yunusu Gören Vatandaşlar Telefona Sarıldı

Beşiktaş, Sead Halilagic'in görevini değiştirdi

BEŞİKTAŞ, SEAD HALİLAGİC'İN GÖREVİNİ DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş, futbol akademisinde teknik koordinatörlük yapan Sead Halilagic'in artık altyapı koordinatörlüğü yapacağını duyurdu.

Tarih : 22 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Beşiktaş, Sead Halilagic'in Görevini Değiştirdi(7/10)3

Beşiktaş'ta futbol takımının altyapısında görev yapan Sead Halilagic'in görevinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi'de takımlar teknik koordinatörü olarak görev yapan Sead Dost Halilagic, bundan böyle altyapı koordinatörlüğü görevini yürütecektir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Halilagic'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Sead  Halilagic  İn  Görevini  Değiştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER