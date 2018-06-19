BEŞİKTAŞ, ORKAN ÇINAR'I TAKIMDA TUTACAK
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiker Konyaspor'a kiraladığı Orkan Çınar'ı bu sezon takımda tutacak.
Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Orkan Çınar'ın takımda kalacağı öğrenildi.
"ORKAN'A İHTİYACIM OLACAK"
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Ona ihtiyacım olacak. Hazırlık kampında görmek istiyorum. Bu sezon Orkan'dan yararlanacağım" dediği öne sürüldü.
Kaynak: haberinburada
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