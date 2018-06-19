Ak Parti Mitingine Katılan Çillerin Seçim Tahmini!
İstanbul'un Göbeğinde 15 Yaşındaki Çocuk Cesedi Bulundu
2 Günde, Hava Harekatında 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Taksim'de Saldırgan, Güpegündüz Evsiz Adamı Darp Edip Soydu
Yer: Tokat! İnanılması Güç Doğa Olayı Anbean Kaydedildi
Rus Öğrenciden İlginç Protesto! Metroda Eteğini Kaldırıp İsyan Etti
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Takımda Tutacak
Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor! İşte İlk Rakamlar
Abd'de Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Tasarı Senato'dan Geçti
Canlı Yayında, Geçmişte Erdoğan'a Yönelttiği Ağır Eleştiriler Soruldu
Ayakları Büyük Diye İngiltere'de Ehliyet Alamayan Türk Mühendis Öldü
Ferdi Tayfur'dan Kötü Haber! Ömrü Boyunca Makineye Bağlanacak
Trabzonspor, Yeni Transferini Şehre Getirdi
Tsk'da 'mahrem İmam' Olan Üst Rütbeli 124 Kişi İçin Gözaltı Kararı!
Siirt'te Askeri Araca Hain Saldırı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Merve Boluğur Ve Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi! İşte İlk Fotoğraflar
Kandil'de Sıcak Anlar! Tsk Derin-Derin Vuruyor
Erdoğan 3. Santral İçin Görüşmelerin Başladığını Duyurdu
Yerli Ve Milli Not Dönemi Başlıyor!
4 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Baba Arkadaşlarıyla Alkol Alırken Selfie Çekmiş

Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Takımda Tutacak

BEŞİKTAŞ, ORKAN ÇINAR'I TAKIMDA TUTACAK

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiker Konyaspor'a kiraladığı Orkan Çınar'ı bu sezon takımda tutacak.

Tarih : 19 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Takımda Tutacak(5/10)1

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Orkan Çınar'ın takımda kalacağı öğrenildi.

"ORKAN'A İHTİYACIM OLACAK"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Ona ihtiyacım olacak. Hazırlık kampında görmek istiyorum. Bu sezon Orkan'dan yararlanacağım" dediği öne sürüldü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Orkan  Çınar  I  Takımda  Tutacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER