BEŞİKTAŞ, FUTBOL AKADEMİ SPORTİF DİREKTÖRÜ GÖKHAN KESKİN İLE YOLLARINI AYIRDI
Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yolları ayırdığını açıkladı.
GÖKHAN KESKİN'DEN BOŞALAN YERE SERKAN REÇBER'İN GETİRİLMESİ BEKLENİYOR
Gökhan Keskin'den boşalan Futbol Akademisi Sportif Direktörlük görevine Serkan Reçber'in getirilmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ, RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTI
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz.
Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kaynak: haberinburada
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