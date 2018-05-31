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Beşiktaş, Emre Çolak'la 1,5 Milyon Euroya Anlaştı

Beşiktaş, Emre Çolak'la 1,5 Milyon Euroya Anlaştı

BEŞİKTAŞ, EMRE ÇOLAK'LA 1,5 MİLYON EUROYA ANLAŞTI

İspanyol basını, Beşiktaş'ın İspanya Liginde küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak'ın transferi için 1,5 milyon euroya el sıkıştığını yazdı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Beşiktaş, Emre Çolak'la 1,5 Milyon Euroya Anlaştı(10/10)6

Kartal'da yerli oyuncu transferi için de çalışmalar devam ediyor. Geçen sezon La Liga'da küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

BONSERVİSİ 1,5 MİLYON EURO

İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın, 1.5 milyon Euro karşılığında transferi bitirdiği öğrenildi. Emre'nin menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un önümüzdeki günlerde transferi imzaya dökeceği belirtildi.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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