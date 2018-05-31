BEŞİKTAŞ, EMRE ÇOLAK'LA 1,5 MİLYON EUROYA ANLAŞTI
İspanyol basını, Beşiktaş'ın İspanya Liginde küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak'ın transferi için 1,5 milyon euroya el sıkıştığını yazdı.
Kartal'da yerli oyuncu transferi için de çalışmalar devam ediyor. Geçen sezon La Liga'da küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
BONSERVİSİ 1,5 MİLYON EURO
İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın, 1.5 milyon Euro karşılığında transferi bitirdiği öğrenildi. Emre'nin menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un önümüzdeki günlerde transferi imzaya dökeceği belirtildi.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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