BEŞİKTAŞ, DOMAGOJ VİDA'NIN FİYATINI BELİRLEDİ
Beşiktaş, Hırvatistan Milli Takımının Dünya Kupasında yarı finale kadar yükselmesi halinde Domagoj Vida'yı 18 milyon euroya satmayı planlıyor.
Beşiktaş için Dünya Kupası'nda forma giyen yıldızları için önemli bir pazar… Hırvatistan forması ile dikkatleri çeken Vida ortaya koyduğu performansla taliplerini artıyor.
Siyahbeyazlı yönetim de kupada Hırvatistan'ı destekliyor. Çünkü Hırvatlar'ın oynayacağı her maç, 29 yaşındaki oyuncunun kendini göstermesi ve fiyatını artırması anlamı taşıyor.
SATIŞ BEDELİ 18 MİLYON EURO OLARAK BELİRLECEK
Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin ortak görüşü Hırvatlar'ın en az yarı final oynayacağı yönünde. Böyle olması halinde ise tecrübeli defans oyuncusunun satış bedeli 18 milyon Euro olarak belirlenecek. Vida şu an için İngiliz kulüplerinin göz hapsinde.
GÜVEN 4 YILLIĞINA KARTAL OLDU
Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in U19 takımında forma giyen forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı renklerine bağladı. Kulübüyle sözleşmesi biten 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncunun pazartesi günü İstanbulda olacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bütün Gözler 'mhp Barajı Geçsin Anırırım' Diyen İsme Çevrildi
- İyi Parti İlçe Başkanı Ağabeyinin Cenazesini Almaya Giderken Öldürüldü
- İnce, Basın Açıklamasına Katılan Trt Ekibini Salondan Attı
- Antalya'da İlk Konserini Veren Rito Ora, Performansıyla Göz Kamaştırdı
- 'ince Bana Mesaj Attı' Diyen Küçükkaya'yı Yerin Dibine Soktu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar