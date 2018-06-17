Çok Az Kişi Biliyor! İşte Babalar Günü'nün Yürek Burkan Hikayesi
Mehmetçik Adım Adım Kandil'e İlerliyor! 39 Kilometre Kaldı
4 Ayda Biriktirdikleri 1 Dakikada Ellerinden Uçup Gitti
Bakan'dan İddialı Yerli Otomobil Çıkışı: Milyon Sipariş Alırız
Nagatomo'nun Galatasaray Görüşmelerinden Haberi Yok
Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin Trabzonspor'a 8 Futbolcu Önerecek: Birini Seçin
Marketteki Patlama Mahalle Sakinlerine Korku Dolu Anlar Yaşattı
Aleyna Tilki'nin Şoke Eden Videosu! Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı
Bir Vahşet Haberi De Zonguldak'tan! Sahilde, Boğazı İple Sıkılmış Köpek Ölüsü Bulundu
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Öğle Saatlerine Kadar Sürecek
'birkaç Gün İçinde İyi Haberim Var' Dediği Gelişmeyi Yayında Duyurdu
Yeğenine Sinirlenen Kadın Kendi Evini Ateşe Verdi!
Tsk Sayı Verdi! Kandil'de Pkk'ya Ağır Darbe
Tatilcilerin Dönüş Trafiği Tem'i Kilitledi!
Sahte Belgelerle Darbe Girişiminin Gerçek Olmadığı Paylaşımı Yapan İftiracı Genç Gözaltına Alındı
Binlerce Emekliye Kötü Haber! Ödeme Yapılmayacak
Messi'nin Kaçırdığı Penaltıdan Sonra İsrail'den Şaşırtan Yorum
Demet Akalın Vantilatörün Azizliğine Uğradı
20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
Dünya Kupasında Hırvatistan, Nijerya'yı Rahat Geçti: 2-0

Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin Trabzonspor'a 8 Futbolcu Önerecek: Birini Seçin

BEŞİKTAŞ, BURAK YILMAZ İÇİN TRABZONSPOR'A 8 FUTBOLCU ÖNERECEK: BİRİNİ SEÇİN

Beşiktaş, Burak Yılmaz konusunda Trabzonspor'u ikna edebilmek için 8 futbolcusunu önerip birini takasta kullanmayı planlıyor.

Tarih : 17 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin Trabzonspor'a 8 Futbolcu Önerecek: Birini Seçin(9/10)5

Transferde, Demba Ba'nın Çin'e geri dönmesiyle farklı bir rota çizmek zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor'da oynayan Burak Yılmaz'ı bir kez daha listenin başına aldı. Bu futbolcuyu bonservissiz bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin yönetimine takas formülü önerilecek.

8 FUTBOLCU BİRDEN LİSTEDE

Bonservis meselesi Burak Yılmaz tarafından halledilmesini isteyen Beşiktaş, bordo - mavili yönetimin bedava bırakmaya yanaşmaması nedeniyle bu kez bir ya da iki oyuncuyu takasta kullanmaya çalışacak. Love, Lens, Mustafa, Veli, Boyko, Aras gibi isimleri satmayı ya da takasta kullanmayı düşünen siyah-beyazlı yönetimin, belirlediği bu isimleri Trabzonspor'a önerecek.

BURAK ALACAKLARININ BİR KISMINDAN VAZGEÇTİ

Gerekirse Orkan ve Gökhan Töre gibi isimleri de, bordo - mavili yönetimin beğenisine sunacak olan Beşiktaş, bunlardan sadece birini takasta kullanmayı planladığı ortaya çıktı. Burak Yılmaz'ın da, alacaklarının bir kısmından vazgeçeceği iddia edildi. Forvet transferini ucuz bir şekilde bitirmek isteyen yönetim, bu nedenle Burak Yılmaz ismi üzerinde ısrarla duracak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Burak  Yılmaz  İçin  Trabzonspor  A  8  Futbolcu  Önerecek  Birini  Seçin  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER