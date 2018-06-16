Bu Haberi Okumadan İstanbul'da Yola Çıkmayın! Bazı Yollar Kapanacak
''veresiye Aşk''a 5,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Sakarya'daki Vahşetin Şokunu Yaşarken Köpeğe Tecavüz Haberi Geldi
Galatasaray'da Emre Mor Harekatı Yeniden Başlıyor
Fenerbahçe'de Volkan'ın Kaderi Belli Oldu
Bayern Münih, Savunma Oyuncusu Mert Yılmaz'ı Transfer Etti
Bayram Bir Aileye Zehir Oldu! 3 Kişi Can Verdi
Suruç'ta Ak Partililere Yönelik Saldırıyla İlgili Soruşturmada 19 Kişi Gözaltına Alındı
Bahçeli, Bu Bakışı Unutamıyor
Fernandes İçin Geri Sayım Başladı
Beşiktaş, Atiba İle Yollarını Ayırmak Üzere
Boğulma Tehlikesi Geçiren Gencin, Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada
Yürekleri Sızlatan Olaya Devlet El Attı
Meteoroloji Saat Verip Tatilcileri Uyardı! Tüm Yurda Yayılacak
Polisten Kaçan Hırsızlar, Soygun Yaptıkları Aracın Plakasını Keçeli Kalemle Değiştirdi
3 Çocuk Annesi, Halk Otobüsü Kapısına Eteği Sıkışıp Sürüklenerek Can Verdi
Tsk, Pkk'nın Kalbine Bomba Yağdırdı! Sığınak Ve Barınaklar Yerle Bir
Yunan Yarışmacı Rodanthi'den Hilmi Cem'e Sürpriz Hediye
İşinden İstifa Eden İşçi Dünya Turuna Çıktı, 15 Ülke Gezdi
İstanbul'a 100 Milyon Lira Bütçeli Bir Süper Proje Daha

Beşiktaş, Atiba ile Yollarını Ayırmak Üzere

BEŞİKTAŞ, ATİBA İLE YOLLARINI AYIRMAK ÜZERE

Atiba'ya iki teklifte bulunan ve henüz olumlu yönde yanıt alamayan Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Beşiktaş, Atiba İle Yollarını Ayırmak Üzere(7/10)3

Atiba Hutchinson'a sözleşme yenileme ve yardımcı antrenörlük teklifleri yapan ancak henüz olumlu yönde bir yanıt alamayan Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.

B PLANI DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlıların sunduğu iki teklifi uzun süredir düşünen Atiba'nın yanıt vermemesi nedeniyle yönetimin B planını devreye soktuğu vurgulandı. Manuel Fernandes'i de bu nedenle gündeme alan siyah-beyazlıların, Atiba'ya yeni bir teklif yapmayı düşünmediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, İKİ FARKLI TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Beşiktaş'tan futbolcu-antrenör ya da yalnızca oyuncu olarak iki farklı teklif alan Kanadalı oyuncu kısa süre içinde yönetime olumlu bir cevap vermezse büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımla yollarını ayıracak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Atiba  İle  Yollarını  Ayırmak  Üzere    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER