Atiba'ya iki teklifte bulunan ve henüz olumlu yönde yanıt alamayan Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.

Atiba Hutchinson'a sözleşme yenileme ve yardımcı antrenörlük teklifleri yapan ancak henüz olumlu yönde bir yanıt alamayan Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.

B PLANI DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlıların sunduğu iki teklifi uzun süredir düşünen Atiba'nın yanıt vermemesi nedeniyle yönetimin B planını devreye soktuğu vurgulandı. Manuel Fernandes'i de bu nedenle gündeme alan siyah-beyazlıların, Atiba'ya yeni bir teklif yapmayı düşünmediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, İKİ FARKLI TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Beşiktaş'tan futbolcu-antrenör ya da yalnızca oyuncu olarak iki farklı teklif alan Kanadalı oyuncu kısa süre içinde yönetime olumlu bir cevap vermezse büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımla yollarını ayıracak.

Kaynak: haberinburada