BEŞİKTAŞ, 17'LİK YILDIZIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Beşiktaş, MLS ekibi Vancouver Whitecaps'in 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alphonso Davies ile yakından ilgileniyor.
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in ardından üçüncü Kanadalı futbolcusunu buldu. Kanada basını, Beşiktaş'ın Vancouver Whitecaps takımında forma giyen 17 yaşındaki yıldız adayı Alphonso Davies'i transfer etmek istediğini belirtti.
Sol kanat pozisyonunda forma giyen ve hızı ile dikkat çeken Alphonso Davies, henüz 16 yaşında MLS ekibinde oynamaya başlamıştı.
İNGİLİZ TAKIMLARI İZLİYOR
Vancouver Whitecaps teknik direktörü Carl Robinson, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın ilgilendiği Davies hakkında "Alphonso bizim oyuncumuz. Onunla ilgilenilmesi normal çünkü geleceği çok parlak bir oyuncu. Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea onunla ilgileniyor." sözlerini kullanmıştı.
Bu sezon Vancouver Whitecaps takımında 16 kez forma giyen 17 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 5 asist kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Seçim Sandıklarının Bulunduğu Depo Yangını Sonrası Yeniden Seçim Sesleri Yükseldi
- Nusret Gökçe, Köyünde Yaptırdığı Ve Anne-Babasının İsmini Verdiği Külliyenin Açılışını Yaptı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cep Telefonuyla İmtihanı Kameralara Yansıdı
- Küçük Kız, Ağlayarak Söylediği Çok Uzaklarda Şarkısıyla Yürekleri Dağladı! Bakan Harekete Geçti
- G7 Krizi Tırmanıyor! Abd'den Kanada'ya Sert Çıkış: Bizi Sırtımızdan Bıçakladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Müslümanların Kıblesi Kabe'de Dehşet Veren Olay!
- Guinness Rekorlar Kitabına Girmek İçin 32 Kişi Aynı Anda Kendini Ateşe Verdi!
- Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti
- Hollanda'da Dünyanın İlk Plastik Yolu Yapıldı
- Otobüste Şarj Aleti Patlayan Yolcunun Çantası Bir Anda Alev Topuna Döndü
Bu Haberle İlgili Yorumlar