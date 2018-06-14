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Benfica, Beşiktaş'a unutulmayacak kazığı attı

BENFİCA, BEŞİKTAŞ'A UNUTULMAYACAK KAZIĞI ATTI

Benfica, Talisca'yı 21 milyon euronun üzerindeki miktara satması halinde Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecekti. Portekizliler, Beşiktaş'ı devreden çıkarmak için Brezilyalı futbolcuyu Çin'e kiraladı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Benfica, Beşiktaş'a Unutulmayacak Kazığı Attı(8/10)4

Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'nın 6 aylığına Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiralanması şaşkınlıkla karşılanmıştı....

İngiliz ve İtalyan takımlarının istediği Talisca'nın kiralık olarak Çin'e gitmesinin arkasındaki nedeni Portekiz basını yazdı. İddiaya göre Beşiktaş Talisca'nın 21 milyon euronun üzerinde satılması halinde, satıştan yüzde 20 pay alacaktı.

BEŞİKTAŞ'A PAY VERMEYECEKLER

Portekiz basını, Benfica'nın satıştan Beşiktaş'a pay verme şartından kurtulmak amacıyla oyuncuyu Guanghou Evergrande'ya 6 aylığına kiraladığını, Ocak'ta 25 milyon euroya satışın gerçekleşeceğini yazdı!..

6 AYLIĞINA 5,5 MİLYON EURO KAZANACAK

Benfica bu maddenin bağlayıcı hükmünden kurtulmak için Talisca'yı, Guangzhou Evergrande'ye 6 aylığına kiralandı. Bu şekilde Beşiktaş devre dışı bırakıldı. Satış ise ocak ayında gerçekleşecek ve Benfica bu satış karşılığında Çin kulübünden 25 milyon euro (137 milyon TL) alacak. Futbolcunun 6 ayda kazanacağı ücret ise bonuslarla birlikte 5.5 milyon euro...


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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