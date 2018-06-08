Belediye İşçisi Çöpte Bulduğu Oyuncak Ayıyı Torunları İçin Aldı
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Belediye işçisi çöpte bulduğu oyuncak ayıyı torunları için aldı

BELEDİYE İŞÇİSİ ÇÖPTE BULDUĞU OYUNCAK AYIYI TORUNLARI İÇİN ALDI

Manisa'da, torunlarına imkanı olmadığı için alamadığı oyuncak ayıyı çöpte bulunca yanına alıp götüren belediye işçisinin halk otobüsünde çekilen fotoğrafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 22:00
Puan Ver : Belediye İşçisi Çöpte Bulduğu Oyuncak Ayıyı Torunları İçin Aldı(9/10)5

Manisa'da, torunlarına imkanı olmadığı için alamadığı oyuncak ayıyı çöpte bulunca yanına alıp götüren belediye işçisinin halk otobüsünde çekilen fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, o işçiyle buluşup torunları için yeni bir oyuncak ayı hediye etti, duygulu anlar yaşandı.

ÇÖPTE BULDUĞU OYUNCAK AYIYI TORUNLARINA GÖTÜRMEK İÇİN ALDI

Manisa'da bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Selçuk Sönmez isimli kullanıcı, belediyenin halk otobüsünde iş kıyafetleri ve kirli bir oyuncak ayıyla koltukta oturan belediye işçisinin fotoğrafını 'Manisa'da belediye otobüsünde çektim bu fotoğrafı. Umarım bu iyi yürekli babanın ve çöpte bulduğu oyuncak ayıyı götürdüğü çocuğunun güzel bir hayatı olur' sözleriyle paylaştı.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA BİR ANDA YAYILDI

Fotoğraf bir anda sosyal medyada dağıldı ve birçok kullanıcı kirli oyuncak ayıyla yolculuk yapan bu kişiyi bulmak ve yardım etmek amacıyla girişim başlattı.

BELEDİYE TEMİZLİK İŞÇİSİNİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

28 Mart'ta çekilen fotoğraftaki kişiye ulaşmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştığı öğrenilen Ali Yener'e (50) ulaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Yener'i makamında ağırladı. Sezen (3) ve Arda (10) isimli 2 torunu ile Ergün'le buluşan Yener, şaşkınlık yaşadığını ve fotoğrafın çekildiğinden haberinin olmadığını söyledi.

BENZER BİR OYUNCAK AYI HEDİYE EDİLDİ

Başkan Cengiz Ergün, bu duruma duyarsız kalamadıklarını ve fotoğrafın çok anlamlı olduğunu söyledi. Belediye işçisi Yener'in torunlarıyla yakından ilgilenen Ergün, "Bu evlatlar bizim de evlatlarımız. Biz onların daha mutlu olması için çalışıyoruz. Onları mutlu etmek görevlerimiz arasında" dedi. Ergün, Yener'in torunlarına sosyal medyadaki fotoğraftaki oyuncak ayıya benzeyen bir oyuncak ayı hediye etti. Ali Yener'in torunları da oyuncakları görünce büyük sevinç yaşadı.

"ÇÖP TENEKESİNDEKİ OYUNCAK AYIYI ALDIM, YIKADIM, DİKİŞLERİNİ DÜZELTTİM"

Cengiz Ergün'e teşekkür eden Yener de duygusal anlar yaşadı. Park bahçe biriminde çalıştığını kaydeden Yener, "Bir gün öncesi torunum benden bir ayı istedi. İmkanlar o zamanlar yok. Alamadım. Çöp tenekesinin yanından geçerken gördüm, temizleyeyim dedim. Aldım, temizledim, yırtıktı, dikişlerini düzelttim. Gönül isterdi ki alın terimle kazandığımdan alabileyim. Benim için bunları anlatmak zor oluyor. Eve getirdim. Torunum Arda 'dede aldın mı' dedi. Yalan söylemek zorunda kaldım. 'Dedem yenisini almadım ama ikinci elini aldım' dedim. Bu şekilde torunuma yalan söylemiş oldum. Onlar çok sevindiler. Onlar sevinirken ben bir kenarda ağladım" diye konuştu.

"İLK BAŞTA TEPKİ GÖSTERDİM"

Sosyal medyadaki fotoğrafını dün gece gördüğünü, ilk başta tepkili olduğunu dile getiren Ali Yener, "Sonra oturup düşününce sakinledim. Allah o kişiden razı olsun. Telefon açıyorlar, görüşmek istiyorlar" dedi. Torunları yeni bir oyuncak ayıya kavuşan Ali Yener, torunları ve kucağına aldığı oyuncak ayıyla belediyeden ayrıldı.

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Kaynak: haberinburada



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