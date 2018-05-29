BELÇİKA'DA SİLAHLI SALDIRI! 2 POLİS ÖLDÜ, TERÖR ŞÜPHESİ VAR
Son dakika! Belçika'nın Liege kentinde yaşanan silahlı saldırı sonucunda iki polisin öldüğü belirtildi. İlk bilgilere göre saldırgan etkisiz hale getirildi. Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.
Belçika'nın Liege kentinde polise silahlı saldırı düzenlendi.
Gelen ilk bilgilere göre 2 polisi öldürdükten sonra bir kadını rehin alan saldırgan vurularak öldürüldü.
Kaynak: haberinburada
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